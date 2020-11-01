Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
01.11.2020 13:49
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti
eski Milletvekili Burhan Kuzu
için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti'mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.
- Ankara
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