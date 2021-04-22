Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa için flaş karar - Son Dakika

Bursa'da tarihi hanlar ve çarşıların gün yüzüne çıkarılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Tarihi Dönüşüm Projesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan acele kamulaştırma kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlar arasında Bursa da yer aldı.

Alınan karar gereği, Hanlar Bölgesi civarındaki bazı parseller için acele kamulaştırma kararı alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, Osmangazi ilçesindeki Şehreküstü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, Hanlar bölgesindeki alanında yer alan hanların meydana çıkarılması hedefiyle yürütülecek, 'Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak Gelecek Nesillere Aktarılması" temalı proje çalışmaları kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Karara, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince verildi.

(İHA)