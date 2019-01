Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir'in Yatırımlarına Övgü

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Gaziantep Adayları Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Gaziantep Adayları Tanıtım Toplantısı"na katıldı.



31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde aday gösterilecek belediye başkanlarını açıklayan Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin ve 9 ilçe belediye başkan adayını Gazianteplilere emanet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adayları ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri birlikte toplu fotoğraf çektirdi.



Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Türkiye'nin en büyük konut projesi olan 50 bin konutluk Kuzey Şehir Projesi, Gaziantep'in 2050 yılına kadar olan su sıkıntısını giderecek Melen'den sonra Türkiye'de en büyük su projesi niteliğini taşıyan Düzbağ İçmesuyu Projesi ve kent içi trafiğini rahatlatacak Gaziray projesinden övgüyle söz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin güneyindeki Geneyik Bölgesi'nde 140 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehrin kurulacağını müjdeledi.



Erdoğan'dan, Gazianteplilere teşekkür



31 Mart akşamı Gaziantep'te yeni destanlar yazacaklarını aktaran Erdoğan, Gaziantep'in, hemen yanı başındaki Suriye'de 8 yıldır süren kriz karşısında gösterdiği vakur, şefkatli, merhametli, sabırlı duruşla tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini vurguladı.



Teröristlerden arındırılan bölgelerin yeniden kalkındırılmasında da büyük sorumluluk üstlendiğini, fedakarlık yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu vesileyle yaklaşık 2 hafta önce Fırat Kalkanı bölgesinin idari yapılanmasını yürütürken görevi başında vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'e rahmet, ailesine sabırlar diledi.



Hem sınır ötesinden ülkeye yönelik saldırılarda hem de sınır ötesi operasyonlarda şehit olanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesini boş bırakmayan, yattığı toprak, tuttuğu bayrak belli tüm kahramanlarımıza ve geride bıraktıkları ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şehir nüfusunun neredeyse yüzde 20'sine ulaşan muhacirlere sevgili Peygamberimizin sünnetine uygun şekilde ensarlık yapan Gaziantepli kardeşlerime, her birine teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak, milletimizin arasına fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, dışarıdan gelen ajanlara itibar etmeyen her bir Gaziantepli kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimin göğüs kafeslerinde taşıdıkları o tertemiz kalpleri bana göre dünyanın en itibarlı madalyasıdır. Rabbim inşallah bu fedakarlıklarınızın mükafatını her iki dünyada da verecektir" dedi.



"Gaziantep'e 35 katrilyon yatırım yaptık"



Erdoğan, "Gaziantep'in bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğine özellikle sahip çıkacak ve inşallah hep birlikte en yükseğe taşıyacağız. Gaziantep, 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz, gönül belediyeciliğini zafere taşıyor muyuz, 31 Mart'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz?" sorularına salonu dolduranlardan aldığı "Evet" yanıtı üzerine "Maşallah, rekor bir oy oranı bekliyorum. Seçim gecesi sizlerden müjdeli haberler bekliyorum" şeklinde konuştu.



"Gaziantep, sadece insanlığın, ahde vefanın, bölüşmenin değil aynı zamanda sanayinin, ticaretin, ihracatın, tarımın, turizmin de şehridir" diyen Erdoğan, AK Parti hükumetlerinin, Gaziantep'in bu kadim mücadelesine destek olmak için şehre bugüne kadar 35 katrilyon yatırım yaptıklarını kaydetti.



Eğitimde 10 bin 830 yeni derslik inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, 60 binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü şehre ikinci devlet üniversitesini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete soktuklarını, bir kaç yıl içinde 2 bin 250 yatak kapasiteli yeni yurt binalarını şehre kazandıracaklarını bildirdi.



Şehre 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum inşa ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet bahçesi projesinin en güzellerinden birini Gaziantep'te gerçekleştireceklerini, toplamda 546 bin metrekarelik alanda çocuk kütüphanesinden yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal ve spor tesisine sahip millet bahçesine Hasan Celal Güzel'in ismini verdiklerini belirtti.



"Yatırımlar Gaziantep'e olan aşkımızı gösteriyor"



İçinde millet kıraathanesinin de olduğu 65 bin metrekarelik ikinci bir millet bahçesini de eski stadyumun yerine yapacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bir zamanlar Gaziantep'in kültürünü, kimliğini sembolize eden Alleben Deresi'ni o eski günlerine kavuşturmak için rehabilite edip şehrin dokusuna ve kültürüne uygun rekreasyon alanı yapıyoruz. Gaziantep savunmasının kahramanlarından Şahinbey'in şehit edildiği bölgeyi milli mücadele tabiat parkı haline getiriyoruz. Toplu konutta şu ana kadar 16 bin 219 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Ülkemizin en büyük ve en kapsamlı toplu konut projesi olan Kuzey Şehir Projesini başlattık. Yerel ve yatay mimari ilkesiyle inşa edeceğimiz 50 bin konutluk yeni bir şehri tüm ticari, sosyal, kültürel alanlarıyla birlikte kuruyoruz. Bunu Türkiye'de şu anda sadece Gaziantep yaşıyor. 2 bin 795 konutun inşası ile yol çalışmaları devam ediyor. Ayrıca şehrimizin güneyindeki Geneyik bölgesinde 140 bin vatandaşın yaşayacağı bir şehir daha kuruyoruz. Bu yıl 2 bin 750 konutla bu projenin inşasına başlıyoruz. 2002 yılana kadar Gaziantep'te 196 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz bunu 396 kilometreye çıkarttık. Yapımı devam eden İslahiye-Kırıkhan yolunu, Kahramanmaraş-Nurdağı yolunu, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Gaziantep-Bilecik yolunu, Nizip-Karkamış yolunu, Gaziantep-Oğuzeli-Karkamış yolunu ve Osmaniye-Nurdağı yolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. İşte bu bizim Gaziantep'e olan aşkımızı gösteriyor" diye konuştu.



"İşimiz gücümüz Gaziantep"



Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu şehir baş eğmeyen bir şehirdir. Bu şehir, 'her zorlukta bir kolaylık görmüş, korkaklar zafer anıtı dikemez' demiştir. İman varsa imkan vardır. Bu salon 31 Mart'ta bir destanın yazılacağının habercisidir. Analarımızla, gençlerimizle beraber başaracağız. Biz bir Gaziantep modeli oluşturduk. Dünya bunu konuşuyor. Bu model sevgi ve kardeşliğin modelidir. Bu yüzden Gaziantep aşkıyla çalışıyoruz. 'İşimiz gücümüz Gaziantep' diyoruz. Yanı başımızda savaş var ama sanayicimiz 150 fabrikayı hizmete sokmuştur. Türkiye'nin Melen'den sonra en büyük su projesi Düzbağ İçmesuyu Projesi, 2 yılda tamamlandı. Şehrimizde ayrıca toplu konut idaresinin en güzel, kimlik sahibi bir projesi olan Kuzey Şehir doğuyor. Burada 50 bin konut, 250 bin kardeşimin ev sahibi olacak. Gaziantep aşkıyla, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomisi, kültürü ve sanayisiyle yükselen yeni bir Gaziantep var. Bunu beraber başardık yenide başaracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları

İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep Maçının Hakemi Zorbay Küçük, Günay Güvenç'in Üstüne Yürüdü!

İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 166 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu! İşte İsimler

Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi