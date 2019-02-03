Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a Taziye Telefonu
21 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonuTOKAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu annesi Sultan Çakmak'ı kaybeden Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyede bulundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan Çakmak'a taziye telefonu
TOKAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu annesi Sultan Çakmak'ı kaybeden Ampute Futbol
Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak
'ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Tokat
'ın Zile
ilçesinde karbonmonoksit zehirlemesi sonucu hayatını kaybeden Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, ilçeye bağlı Narlıkışla Köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
cep telefonundan Osman Çakmak'ı arayarak taziyede bulundu. Erdoğan, milli sporcunun annesi için dua ederken, tedavisi devam eden babası Ömer Çakmak
için de sporcuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Osman Çakmak da Erdoğan'a, "Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin" diyerek hem dua hem de teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:54 Kaynak: İHA
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