Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a Taziye Telefonu

51 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonuTOKAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu annesi Sultan Çakmak'ı kaybeden Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyede bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonu

TOKAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu annesi Sultan Çakmak'ı kaybeden Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyede bulundu.
Tokat'ın Zile ilçesinde karbonmonoksit zehirlemesi sonucu hayatını kaybeden Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, ilçeye bağlı Narlıkışla Köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonundan Osman Çakmak'ı arayarak taziyede bulundu. Erdoğan, milli sporcunun annesi için dua ederken, tedavisi devam eden babası Ömer Çakmak için de sporcuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Osman Çakmak da Erdoğan'a, "Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin" diyerek hem dua hem de teşekkür etti.
(Nİ-GF-ORT-S)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:30 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Osman Çakmak, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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