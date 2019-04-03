Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde Kur'an Tilaveti
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde Kur'an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Cami'nde kandil programına katıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Cami'nde Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan Çamlıca
Camii'nde Kur'an tilaveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Cami'nde kandil programına katıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çamlıca Cami'nde Miraç Kandili
dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, saat 20.45 sıralarında Kısıklı
'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan Çamlıca Cami'nde Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı. Burada vatandaşlarla beraber aynı safta namaz kılan Erdoğan, namaz sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Kandil programının ardından Erdoğan vatandaşlarla tek tek el sıkışıp kandillerini kutladı.
Programın ardından Erdoğan camiden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:14 Kaynak: İHA
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