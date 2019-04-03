Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde Kur'an Tilaveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde Kur'an Tilaveti

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde Kur'an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Cami'nde kandil programına katıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Cami'nde Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde Kur'an Tilaveti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde Kur'an tilaveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Cami'nde kandil programına katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Cami'nde Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.45 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan Çamlıca Cami'nde Miraç Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı. Burada vatandaşlarla beraber aynı safta namaz kılan Erdoğan, namaz sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Kandil programının ardından Erdoğan vatandaşlarla tek tek el sıkışıp kandillerini kutladı.
Programın ardından Erdoğan camiden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:14 Kaynak: İHA

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