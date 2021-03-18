Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çanakkale Zaferi" paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çanakkale Zaferi" paylaşımı
18.03.2021 14:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'yle ilgili bir görselin de yer aldığı paylaşımında, "Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destan olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.
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