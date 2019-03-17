Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Çanakkale
şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:35
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