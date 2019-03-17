Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:35 

Çanakkale, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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