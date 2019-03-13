Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çat Kapı Çay Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çat Kapı Çay Ziyareti

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bazı evlere çat kapı ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çat Kapı Çay Ziyareti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bazı evlere çat kapı ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Karanfil Caddesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuştuğu anda miting alanı yanında bulunan bir evden kendisine çay daveti geldi. Çay davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrasında Summani Gülhan'ın evine konuk oldu. Ev halkı ile çay eşliğinde sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kurban Kurtoğlu'nun evine misafir oldu. Burada çay içip börek yiyen Erdoğan'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki eşlik etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:06 Kaynak: İHA

Ankara, Cumhurbaşkanı, Çay, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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