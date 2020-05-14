Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çebi ve Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Sayın Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulunmuştur.Sayın Cumhurbaşkanımız, telefon görüşmesinde, Sayın Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunmuş ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" ifadeleri yer aldı.