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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çebi'ye tebrik

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çebi'ye tebrik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'ye bir tebrik mesajı göndermiştir" denildi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:03 Kaynak: İHA
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