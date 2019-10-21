Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çebi'ye tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'ye bir tebrik mesajı göndermiştir" denildi. - ANKARA
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