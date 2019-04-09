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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Uzunkaya'ya Mesaj

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajında "Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan, gurur kaynağımız polis teşkilatımızı daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Uzunkaya'ya Mesaj, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajında "Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan, gurur kaynağımız polis teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Uzunkaya'ya gönderdiği mesaj şöyle:

"Ülkelerin kalkınmasında, ilerlemesinde ve gelişmesinde en önemli unsurlardan biri olan istikrar, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla mümkündür. Türk Polis Teşkilatımız, 174 yıldır ülkemizde huzur ve güven ortamının korunmasında en büyük güvencemizdir. Hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde, üstün bir vazife anlayışıyla, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan emniyet güçlerimiz, vatandaşlarımızın korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline gelmiştir. Kurulduğu günden yana edindiği bilgi ve tecrübelerin yanı sıra halkımızın güveni, desteği ve iş birliği sayesinde hizmet kalitesini her geçen gün artıran polis teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için kendi canlarını ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan, gurur kaynağımız polis teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:04 Kaynak: İHA

Politika
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