Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyaret

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-28 Ocak tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabetle Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-28 Ocak tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabetle Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26-28 Ocak tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabetle Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edeceğini bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yapılacak görüşmelerde anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir ziyareti ile ilgili olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, güçlü tarihi bağlarımız bulunan ve önemli ekonomik paydaşlarımızdan olan Cezayir'i ziyaretleri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un geçtiğimiz Aralık ayında göreve gelmesinin ardından bu ülkeye Devlet Başkanı seviyesinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşımaktadır. Ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanları tarafından imzalanacak Ortak Açıklama'yla iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ihdas edilmesi beklenmektedir" denildi.

Açıklamada, Gambiya'ya yapılacak ziyaretin ise bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması nedeniyle tarihi bir nitelik taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal'i de ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, ziyaretlere ilişkin şu ifadelere de yer verildi:

"Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması gündemdedir. Cezayir ve Senegal'de ayrıca iş forumlarının düzenlemesi planlanmaktadır."

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya, Senegal, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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