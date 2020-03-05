Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a 1 milyon liralık manevi tazminat davası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a 1 milyon liralık manevi tazminat davası - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a 1 milyon liralık manevi tazminat davası

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a 1 milyon liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a 1 milyon liralık manevi tazminat davası, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Özkoç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:41 
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