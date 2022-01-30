Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere işten çıkarma tepkisi: Teröristleri doldurdunuz - Son Dakika

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Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren pankart: Bir an önce kaldırın onu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış töreni nedeniyle açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu başlıkları arasında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarma iddiaları da vardı.

"BESTLER DERELER'DE TERÖRİST KALDI MI?"

Terörle mücadelenin tam gaz devam ettiğini belirten Erdoğan, "CHP, PKK ile yan yana. Bunlarla dolaşanlara benim milletim bunlara yürüyün der mi? Artık Gara'da Cudi'de Bestler Dereler'de terörist var mı? Hepsinin inlerine girdik mi? İnşallah terörü sıfırlayana kadar da mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"ŞEREF SÖZÜ VERMİŞTİN, NE OLDU BAY KEMAL?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 44 bin kişinin işten çıkarıldığı iddialarına yönelik, "HDP'yi ülkenin yönetimine ortak etme hedefine takıldılar. Terör örgütü ile irtibatlı kişilere altın tepside belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp, onların yerine maalesef teröristleri doldurdular. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları üzerine namus, haysiyet, şeref sözü verdi. Kendilerinden olmayanları kapı önüne koymak oldu. Bunlar ilk fırsatta ülkelerini yabancılara şikayet etmediler mi?" ifadelerini kullandı.