Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, CHP'li Selin Sayek Böke'nin özel sektörün kamulaştırılmasına yönelik iddialarına, "Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin katıldığı bir televizyon programında CHP'nin iktidarı döneminde özel şirketlerle müzakere bile etmeden kamulaştıracaklarına yönelik sözlerine cevap verdi. Erdoğan, ''Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Gaziantep yine bizi bağrına bastı. Bugün gerçekten ülkemiz sanayisi açısından gurur dolu bir gün geçiriyoruz. Az önce ülkemizin kendi alanında en önemli festivali olan TEKNOFEST'te bir araya geldik. Gördüğümüz manzara Türkiye'nin aydınlık yarınlara olan inancımızı bir kez daha pekiştirdi. Şimdi de Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren 300 fabrikamızın resmi açılışını yapıyoruz.

"1 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAYACAK"

Gaziantep'in gelişmesi kalkınması için çaba gösteren, bu tesisleri şehrimize kazandıran iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 300 fabrikanın Gaziantepimize ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların; tekstil, gıda ve ambalaj sektöründe yoğunlaştığını görüyoruz. Bu fabrikalarda 45 bin vatandaşımız doğrudan istihdama kavuştu. Tam kapasiteye geçmesiyle bu fabrikaların Gaziantep'in ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor.

İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde ülkemizin ihtiyaç duyduğu şey işte bu motivasyondur. Milletimizle birlikte çalışmaya üretmeye, şehirlerimize ve ülkemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin son 18 yılda hangi girdaplardan, saldırılardan sıyrılarak bugünlere geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 2008 küresel krizinden terörden darbe girişimine; ülkemizi ve bağımsızlığımızı hedef alan birçok saldırıyı hamdolsun başarıyla bertaraf ettik.

Son dönemde de koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin avantajlarını değerlendirerek, aldığımız tedbirler sayesinde bu salgının Türkiye'yi tökezletmesine müsaade etmedik. Ekonomik istihdam kalkanı paketiyle vatandaşımızı, esnafımızı ve firmalarımızı salgının etkisine karşı korumaya aldık.

"HEDEFLERİ TÜRKİYE'Yİ YURT DIŞINA BAĞIMLI KILMAKTIR"

Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor. Uluslararası şirketlerin alternatif üretim üssü arayışlarında Türkiye'nin adı artık daha fazla zikrediliyor. Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü, sağlık ve ulaşım altyapısıyla ülkemizin yıldızı daha çok parlıyor.

Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir. Türkiye salgın sürecinden giderek çıkacaktır. Özel sektör ekonominin en önemli itici gücüdür.

İş insanlarımızı ve firmalarımızı hep destekledik ve teşvik ettik. Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ile özel sektörün işbirliğini acımasızca eleştiriyorsa onun hedefi Türkiye'yi yurt dışına bağımlı kılmaktır.

"BUNLARIN ZİHİN KODLARINI ORTAYA KOYUYOR"

Bazı siyasi parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Gerçi bunların mazisinde savunma sanayii başta olmak üzere her alanda özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır.

Bazı siyasi parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Gerçi bunların mazisinde savunma sanayii başta olmak üzere her alanda özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır. Kendileri bilirler. Milletimiz vakti saati geldiğinde bunları da siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırmakta tereddüt etmeyecektir.

SELİN SAYEK BÖKE NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de katıldığı programda, CHP'nin iktidarı döneminde özel şirketlerle müzakere bile etmeden kamulaştıracaklarını ifade etti. Yoğun tepkinin ardından sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Söke, ''Kast ettiğim şirketlerin avanta kredi, haksız destek, yandaşlıkla ihale, ahbap çavuş ilişkileriyle aldıkları dövize endeksli hazine garantisiyle halkın parasını emen mega yandaşlar olduğu açık. Üzerine alınanlara bakınca esasında çok net anlaşıldığı da görünüyor!'' diye kendini savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Selin Sayek Böke, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:31

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır - Son Dakika


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