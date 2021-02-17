Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere iki müjde! Gübre ve tohum desteği yüzde yüz artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere gübre ve tohum desteğiyle ilgili iki müjde verdi.

Konuşmasında küresel emtia fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çeken Erdoğan, "Gübre desteklerini, küresel emtia fiyatlarındaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, yüzde 100 artışla iki katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz, Bay Kemal. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini, dekara 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri çiftçilerimizin kaynağa en çok ihtiyaç duydukları ilk bahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler üretmeye devam ettikleri müddetçe desteklere devam edeceklerini söyledi.