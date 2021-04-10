Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye destek verildi.

TMO'nun, ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağı, satın alınan ürünün ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarına çözüm için destek çalışmalarının süreceğini bildirdi.