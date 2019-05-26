Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem Nişancı'yı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem Nişancı'yı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
Erdoğan, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem Nişancı'yı telefonla aradı.
Nişancı'ya başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulkadir Nişancı'nın hem vefatı hem de bulunma sürecinin uzunluğu dolayısıyla üzüntü yaşadığını belirtti.
Erdoğan, çocuklarını da sorduğu Çiğdem Nişancı'ya herhangi bir sıkıntı ya da isteği olması durumunda yanlarında olduğunu ifade etti.
Çiğdem Nişancı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığı dolayısıyla teşekkür etti.
Nişancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu acı ve zor günlerinde yanlarında olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:05 Kaynak: AA
Trabzon, Abdulkadir Nişancı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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