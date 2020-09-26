Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek "Dayanışmamız çok önemli. Sizlere inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek "Dayanışmamız çok önemli. Sizlere inanıyorum. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. 2023'e inşallah çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Bu şekilde, bu yolda devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Ödül Töreni ve Gaziantep 300 Fabrika Toplu Açılış Töreni'ni yaptıktan sonra Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Covid-19 tedavisi görürken vefat eden Hacı Ahmet Ziylan'ın yaptırdığı eğitim merkezinin açılışı Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyulması için ikazlarda bulunarak başladı. Erdoğan, konuşmasında "Değerli kardeşlerim şu anda tabi mesafeden maşallah binlerce kardeşimiz var, açılışı yaptığımız uzak bir mesafeden inşallah onlarla da birkaç kelam ederiz. Muhteşem bir külliye, küçük Buhara olarak tabir edilen bu yer hakikaten inanıyorum ki bu bölgenin Türkiye'den yurtdışına adeta ufku olacaktır. Bu konuda ben de bu adamı çok çok önemsiyorum" dedi. Erdoğan, "Birkaç kelam edeceksem, şu mesafe kuralına lütfen dikkat edelim. Şöyle arayı biraz açalım. Sıkışık olduğumuz, zaman korona virüs belasının olduğu böyle bir programda Bir hayır işleyelim derken bundan şer çıkarmayalım. Mesafe kuralına uyalım, maskelerimizi takalım. Çok güzel bir gün yaşadık" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek, "Beraber yürüdük biz bu yollarda dedik. Şimdi kardeşlerim bir olacağız, beraber olacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. 2023'e inşallah çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Unutmayın Cumhur İttifakı olarak atacağımız adımlar çok önemli. Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli. Sizlere inanıyorum. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Bu şekilde, bu yolda devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı.

(Resul Yanbul - Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 20:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı - Son Dakika


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