Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı
6 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
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