Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DAG vurgusu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DAG vurgusu

11.02.2021 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DAG vurgusu, System.String[]

Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği "Milli Uzay Programı"nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği "Milli Uzay Programı"nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından hazırlanan programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyu ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın Türkiye'nin uzaydaki yol haritası olduğunu ifade ederek "Milli Uzay Programındaki birinci ve en önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında aya ilk teması gerçekleştirmektir. Böylece, medeniyet coğrafyamızın da sembolü olan hilali, al bayrağımızla aya göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız" dedi.

Yaptığı konuşmada ayrıca Doğu Anadolu Gözlemevine de (DAG) yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erzurum'da, Karakaya Tepeleri üzerinde, 3 bin 170 metre yükseklikte Doğu Anadolu Gözlemevini inşa ediyoruz. Bu tesis tamamlandığında, 4 metre çapındaki Türkiye'nin en büyük optik ve ilk kızılötesi teleskobunu devreye almış olacağız" şeklinde konuştu. Sunum ve program sırasında, DAG'dan alınmış güncel fotoğraf ve videolar da paylaşıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü ve DAG Koordinatörü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak'ın da hem Atatürk Üniversitesi hem de DAG'ı temsilen özel davetli olarak katıldıkları Milli Uzay Programında DAG'ın önemi ve hedefine vurgu yapıldı.

"Ülkemizin 2023 Yılı Vizyon Projeleri Arasında Yer Alıyor"

Milli Uzay Programının, Dünya'daki gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmış kapsamlı bir proje olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda: "Uzaydaki varlıklarımızın güvenliğini sağlamak, uydularımızın yörüngelerini yüksek doğrulukla bağımsız olarak tespit etme yeteneğini kazanmak, gezegen keşfi ve uzay cisimlerine yönelik bilimsel analiz çalışmaları gerçekleştirmek hedefleniyor" dedi.

DAG'ın da bu kapsamda ulusal çaplı bir Ar-Ge altyapısı olduğunu ve devlet imkanlarıyla hayata geçirildiğini bildiren Çomaklı, ülkemizin 2023 yılı vizyon projeleri arasında yer alan gözlemevinin, ülkesi ve bölgesi için son derece önemli olduğunu ifade ederek, kurulması planlanan Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı ve Ayna Kaplama Sistemi'nin, özellikle büyük çaplı optik sistemlere ve uzay teknolojilerine hizmet vereceğini bildirdi.

DAG'ın gerek sahip olduğu özellikler ve teknolojiler gerek getirdiği yenilikler ve farklılıklar gerekse de konumu itibarıyla sadece uzay bilimlerinde değil uzay teknolojileri ve atmosfer bilimlerinde de büyük atılımlar yapılmasına fırsat sağlayacağına inandığını belirten Rektör Çomaklı, Doğu Anadolu Gözlemevinin uzay bilimleri ile farklı disiplinlerle yürütülen projeler kapsamında çalışan ve aynı zamanda akademik kariyer yaparak uzmanlaşan yetişmiş insan gücüne de katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

(Şahap Gürler/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Milli, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DAG vurgusu - Son Dakika


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