Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından 28 artçı sarsıntı olduğunu 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından 28 artçı sarsıntı olduğunu 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:55 
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