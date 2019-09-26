Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından 28 artçı sarsıntı olduğunu 8 kişinin yaralandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından 28 artçı sarsıntı olduğunu 8 kişinin yaralandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:55
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı