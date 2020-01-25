CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEPREM AÇIKLAMASI - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , resmi Twitter hesabından Elazığ 'da medyadan gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı

Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi