Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Elazığ'da medyadan gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Elazığ'da medyadan gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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