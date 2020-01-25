Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Elazığ'da medyadan gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, resmi Twitter
hesabından Elazığ
'da medyadan gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan açıklamasında, "Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
- İstanbul
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