Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan, resmi Twitter hesabından Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastane odasından el salladığı görüntülerini paylaştığı mesajında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..." ifadelerine yer verdi.