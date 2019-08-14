Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak bayramını kutladı. Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, partisinin Eskişehir'de düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. BBP İl Başkanlığının bayramın dördüncü günü bir otelde gerçekleştirdiği programa çok sayıda partili katıldı. Bu esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Destici'yi arayarak partililerin ve kendisinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Destici de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti camiasının bayramını kutladı. Destici ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıl dönümünü de tebrik etti.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!

Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı

Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı

Bakan Kasapoğlu, intihar girişiminde bulunan gencin hayatını kurtardı