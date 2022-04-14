Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret

14.04.2022 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaretCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi ziyaret etmek üzere saat 13.50'de BBP Genel Merkezi'ne geldi. Destici, genel merkezin kapısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye girişi sırasında sokaktaki bazı vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın, Destici ile görüşmesi devam ediyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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