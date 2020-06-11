Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıldır yapılan yatırımlarla Türkiye'nin dünyadaki yeni sürecin aktörlerinden olacağını belirterek, dijital farkındalığa dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından '#DijitalFarkındalık' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız" ifadelerini kullandı.