Cumhurbaşkanı erdoğan'dan diplomasi trafiği
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Jelyko Komsiç, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:50 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Jelyko Komsiç, Pakistan
Başbakanı İmran Han
ve Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile görüştü.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Jelyko Komsiç, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile BM Genel Kurulu'nda ayrı ayrı görüştü. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.
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