Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan'dan diplomasi trafiği
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Cumhurbaşkanı erdoğan'dan diplomasi trafiği

2 gün önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Jelyko Komsiç, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan diplomasi trafiği, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Jelyko Komsiç, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Jelyko Komsiç, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile BM Genel Kurulu'nda ayrı ayrı görüştü. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.


Bosna - Hersek, Pakistan, Han, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:54 Kaynak: DHA
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