Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır açıklaması

1 saat önce

Diyarbakır'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi yılmadan devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır açıklaması, System.String[]

Diyarbakır'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi yılmadan devam ettireceğiz. HDP ilçe başkanı ve ilçe belediyesinin Fen İşleri Müdürü ilk etapta gözaltına alındı" dedi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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