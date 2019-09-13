Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır açıklaması
1 saat önce
Diyarbakır'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi yılmadan devam ettireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi yılmadan devam ettireceğiz. HDP ilçe başkanı ve ilçe belediyesinin Fen İşleri Müdürü ilk etapta gözaltına alındı" dedi.
(İHA)
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