Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı

29.05.2022 13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için mücadele veren Diyarbakır Anneleriyle canlı bağlantı aracılığıyla iletişim kurdu. Evlat nöbetini sürdüren annelere seslenen Erdoğan "Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı" derken, 1000 gün içerisinde 35 gencin PKK'nın elinden kurtularak aileleriyle buluştuğu detayını da hatırlattı.

Evlatları, hain terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, HDP İl Binası önünde eylem yaparak evlatlarını istiyordu. Annelerin bu mücadelesi sonucu çok sayıda kişi, PKK'nın elinden kurtarılarak ailelerine kavuşturuldu.

CANLI BAĞLANTIYLA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eyleminin 1000. gününde, canlı bağlantıyla Diyarbakır'daki ailelere hitap etti.

"TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILDI"

Erdoğan, "Bundan tam 1000 gün önce Hatice Akar kardeşimizle başlayan mücadeleniz, eşine ender rastlanır bir evlat sevgisi ve azim destanı olarak tarihe altın harflerle yazıldı" diye konuştu.

"ANNELERİN KARARLI DURUŞU HDP'YE KEPENK KAPATTIRDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eylemle 35 aile, terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Anne ve babalarının "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocukları gören diğer aileler, eylemlerinde daha kararlı hale geldi. Annelerin kararlı duruşu, HDP'ye kepenk kapattırdı. Ailelerin haykırışlarını duymak istemeyen HDP'liler, çareyi bir süre kepenklerini kapatmakta buldu.

"HER ŞEYİN ZORLA YAPTIRILDIĞINI SÖYLEDİLER"

Ailelerin kararlı duruşundan sonra HDP, il binasında yaptığı faaliyetlerini ilçe binalarına taşıdı. İddialara göre, bu süreçte terör örgütü PKK yandaşları, ailelere tehditlerde bulundu, onları yıldırmaya çalıştı. Teslim olan gençler, ifadelerinde yaşadıkları her şeyin zorla yaptırıldığını öne sürdü. Ailelerin duruşu, Türkiye'ye ile sınırlı kalmadı. Almanya'ya kadar ulaştı."

YORUMLAR
500
Ailelerin direnişi 999 günüde Ailelerin direnişi 999 günüde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Diyarbakır annelerine destek mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Diyarbakır annelerine destek mesajı Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 13:32:20. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement