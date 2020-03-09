Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı ( EK GÖRÜNTÜ) Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:03 Kaynak: DHA
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