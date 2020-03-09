Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı ( EK GÖRÜNTÜ)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı ( EK GÖRÜNTÜ)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 04:23:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]