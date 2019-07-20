CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogˆan, "Ada'nın ve bo¨lgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait oldugˆunu zannedenler, bugu¨n oldugˆu gibi gelecekte de, kars¸ılarında Tu¨rkiye'nin ve Kuzey Kıbrız Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kararlılıgˆını bulacaklardır" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Sayın Cumhurbas¸kanı; Kıbrıs Tu¨rku¨'nu¨ barıs¸ ve o¨zgu¨rlu¨gˆe kavus¸turan 20 Temmuz 1974 Barıs¸ Hareka^tı'nın 45'inci yıl do¨nu¨mu¨nde, Tu¨rk Milleti ve s¸ahsım adına Kıbrıs Tu¨rk Halkı'nın Barıs¸ ve O¨zgu¨rlu¨k Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım. Tu¨rkiye; Barıs¸ Hareka^tı'nı, Kıbrıs Adasının es¸it sahiplerinden biri olan Kıbrıs Tu¨rk halkının hak ve c¸ıkarlarını korumak amacıyla gerc¸ekles¸tirmis¸tir. Bu konudaki kararlılıgˆımızı tu¨m du¨nya bugu¨n de go¨rmektedir. Kıbrıs'ı kendi vatanından ayrı tutmayan kahraman Tu¨rk ordusunun, Kıbrıs Tu¨rku¨'nu¨n canı ve gu¨venligˆi so¨zkonusu oldugˆunda, 45 yıl o¨nce attıgˆı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddu¨t etmeyecegˆinden kimse s¸u¨phe duymamalıdır" dedi.'KARŞILARINDA TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINI BULACAKLARDIR'Erdoğan, Barıs¸ Hareka^tı'nın 20 Temmuz 1974'te, uluslararası hukuka uygun bir bic¸imde, diplomasinin tu¨m yolları tu¨ketildikten sonra gerc¸ekles¸tirildiğine işaret ederek, şöyle devam etti."Kıbrıs meselesinde uluslararası mes¸ruiyet, bugu¨ne kadar oldugˆu gibi, bundan sonra da temel ilkelerimizin bas¸ında gelecektir. Kıbrıs'ta olası bir c¸o¨zu¨m, ancak Kıbrıs Tu¨rku¨'nu¨n siyasi es¸itligˆinin teminat altına alındıgˆı, gu¨venlik kaygılarının kars¸ılandıgˆı kos¸ullarda gerc¸ekles¸ecektir. Ada'daki gerc¸eklerin geregˆi olan bu hedeften hic¸bir kos¸ulda vazgec¸ilmeyecektir. Tu¨rkiye, her halu¨ka^rda Kıbrıs Tu¨rku¨'nu¨n refahının, gu¨venligˆinin ve gelecegˆinin garantisi olmaya devam edecektir. Ada'nın ve bo¨lgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait oldugˆunu zannedenler, bugu¨n oldugˆu gibi gelecekte de, kars¸ılarında Tu¨rkiye'nin ve KKTC'nin kararlılıgˆını bulacaklardır. Bu minvalde Tu¨rkiye, Ada'da adil ve kalıcı c¸o¨zu¨mu¨n sagˆlanması ic¸in, Dogˆu Akdeniz'de gerginligˆin degˆil, barıs¸ın hu¨ku¨m su¨rmesi ic¸in tu¨m imka^nlarını kullanacaktır."DAYANIŞMA VURGUSUCumhurbaşkanı Erdoğan, dayanışma vurgusu da yaparak "Tu¨rkiye ve KKTC arasındaki dayanıs¸manın, Tu¨rk halkı ile Kıbrıs Tu¨rk halkının kars¸ılıklı bagˆlılıgˆının gu¨cu¨nu¨ sorgulayanlar, ne kadar bu¨yu¨k bir yanılgı ic¸inde olduklarını acı tecru¨belerle anlamıs¸lardır. Kıbrıs Tu¨rku¨, Bu¨yu¨k Tu¨rk Milletinin ayrılmaz bir parc¸asıdır. Bu gerc¸egˆi degˆis¸tirme hayali ic¸inde olanlar beyhude bir amac¸ ugˆruna c¸abaladıklarını er ya da gec¸ fark edeceklerdir. Bu duygu ve du¨s¸u¨ncelerle, milli davamız ugˆruna canlarını veren aziz s¸ehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi s¸u¨kran ve saygıyla ya^d ediyor, Kıbrıs Tu¨rk Halkı'na barıs¸, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.