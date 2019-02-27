Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü İçin Videolu Teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü İçin Videolu Teşekkür

29 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, yayınladığı videoyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü İçin Videolu Teşekkür, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, yayınladığı videoyla teşekkür etti.

Doğum günü olan 26 Şubat nedeniyle Türkiye ve dünyadan birçok kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65. yaşını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, gece saatlerinde yayınladığı videoyla doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet, benim için Rabbimin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:18 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı! İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 09:47:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü İçin Videolu Teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]