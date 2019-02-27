Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü İçin Videolu Teşekkür
29 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, yayınladığı videoyla teşekkür etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, 65. doğum gününü kutlayanlara, yayınladığı videoyla teşekkür etti.
Doğum günü olan 26 Şubat nedeniyle Türkiye
ve dünyadan birçok kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın 65. yaşını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, gece saatlerinde yayınladığı videoyla doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.
Erdoğan, Twitter
hesabından paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:
"65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet, benim için Rabbimin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla." - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:18 Kaynak: DHA
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