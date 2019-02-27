Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü Teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü Teşekkürü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayanlara sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajla teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü Teşekkürü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayanlara sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajla teşekkürlerini iletti.

Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından "Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım" mesajını paylaşan Erdoğan, yayımladığı videoda şunları kaydetti:

"Aziz milletim; 65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet benim için Rabb'imin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:21 Kaynak: AA

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