Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğum Günü Teşekkürü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayanlara sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajla teşekkürlerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, doğum gününü kutlayanlara sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajla teşekkürlerini iletti. Facebook
, Instagram
ve Twitter
hesaplarından "Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım" mesajını paylaşan Erdoğan, yayımladığı videoda şunları kaydetti:
"Aziz milletim; 65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet benim için Rabb'imin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:21 Kaynak: AA
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