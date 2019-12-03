Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da konaklayacağı otelin önünde kendisini karşılamak için toplanan Türk vatandaşlarıyla selamlaştı. Erdoğan daha sonra gazetecilerin Türkiye-İngiltere-Almanya- Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi'yle ilgili sorularını yanıtladı.