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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dörtlü Suriye Zirvesi" değerlendirmesi
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da konaklayacağı otelin önünde kendisini karşılamak için toplanan Türk vatandaşlarıyla selamlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:43 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da konaklayacağı otelin önünde kendisini karşılamak için toplanan Türk vatandaşlarıyla selamlaştı. Erdoğan daha sonra gazetecilerin Türkiye-İngiltere-Almanya- Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi'yle ilgili sorularını yanıtladı.
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