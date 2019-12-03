Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dörtlü Suriye Zirvesi" değerlendirmesi
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dörtlü Suriye Zirvesi' değerlendirmesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dörtlü Suriye Zirvesi" değerlendirmesi

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da konaklayacağı otelin önünde kendisini karşılamak için toplanan Türk vatandaşlarıyla selamlaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da konaklayacağı otelin önünde kendisini karşılamak için toplanan Türk vatandaşlarıyla selamlaştı. Erdoğan daha sonra gazetecilerin Türkiye-İngiltere-Almanya- Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi'yle ilgili sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Suriye Zirvesi değerlendirmesi

Türkiye, Londra, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:43 Kaynak: AA
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