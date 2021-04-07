Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dövizdeki dalgalanma ekonomik temelli değil. Son dönemde bir miktar artan enflasyonu tekrar tek haneye indirmekte kararlıyız." dedi. Faizleri tek haneli rakamlara indirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Bu rakamı çok daha azaltacağız. Bu konuda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ENFLASYON VE FAİZLER TEK HANEYE İNECEK

Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneye düşürmekte kararlıyız, bunu başaracağız. Bütçemizden faiz ödemelerine ayrılan pay yüzde 43,2 iken bu oranı da geçen sene yüzde 11,1'e düşürdük. Bir başka ifadeyle 2001 yılında toplanan her 100 liralık verginin 87 lirası faize giderken 2020 yılında bu rakam 16 liraya indi. İnşallah faizleri de tek haneli rakamlara indirerek, bu rakamı çok daha azaltacağız. Bu konuda kararlıyız. Faizleri de tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 6 MİLYAR DOLAR FAZLASI VAR

Bankacılık sektörümüz büyüme ve kalkınmamızı destekleyen bir konumda bulunuyor. Bankacılık sektörümüz takipteki alacak oranı Şubat'ta yüzde 4 seviyesindedir. Bankacılık sektörünün döviz pozisyon açığı olmadığı gibi, yaklaşık 6 milyar dolar fazlası mevcuttur. Küresel değer zincirlerine önemli ölçüde enterge olduk.

İHRACATTA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Mart ayında ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık, ilk çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82'ye ulaşarak cari açığımız azaltılmasında önemli katkıda bulundu.

Turizm sektörümüz ümit verici bir rezervasyon talebiyle karşı karşıyadır, salgın belirli seviyenin altına düştüğünde eskisinden çok daha güçlü bir turizm sektörüne sahip olacağımız görülüyor.

EKONOMİ REFORM PAKETİ TAKVİME UYGUN HAYATA GEÇİRİLECEK

Türkiye ekonomisi taşıdığı potansiyel ile daha nice büyük başarı hikayelerine imza atacaktır. Ekonomi reform paketi, bu başarı hikayesini daha yükseğe çıkaracak unsurlar içeriyor. Reformları açıkladığımız takvime uygun şekilde hayata geçireceğiz.