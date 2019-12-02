Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu sporculara tebrik mesajı
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu sporculara tebrik mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu sporculara tebrik mesajı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu sporculara tebrik mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'a tebrik mesajı gönderdi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:20 Kaynak: İHA
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