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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu sporculara tebrik mesajı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'a tebrik mesajı gönderdi. - ANKARA
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