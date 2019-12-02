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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu judoculara tebrik
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:34 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erdem ve Coşar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
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