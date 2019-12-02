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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu judoculara tebrik

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu judoculara tebrik, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erdem ve Coşar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Portekiz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:34 Kaynak: AA
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