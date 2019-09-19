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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dr. Öğr. Üyesi Erzurumlu'ya üstün başarı ödülü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Prostat Kanserinde Yeni Hücresel Bir Mekanizmanın Aydınlatılması' alanında yaptığı doktora teziyle SDÜ Eczacılık Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Erzurumlu'ya üstün başarı ödülü verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dr. Öğr. Üyesi Erzurumlu'ya üstün başarı ödülü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Prostat Kanserinde Yeni Hücresel Bir Mekanizmanın Aydınlatılması' alanında yaptığı doktora teziyle SDÜ Eczacılık Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Erzurumlu'ya üstün başarı ödülü verdi.


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve senato üyeleri, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen 2019 - 2020 Akademik Yıl Açılış Törenine katıldı. Bu arada, aynı törende 'YÖK 2019 Üstün Başarı Ödülleri' kapsamında Sağlık Bilimleri Kategorisinde "Prostat Kanserinde Yeni Hücresel Bir Mekanizmanın Aydınlatılması" alanında yaptığı doktora teziyle SDÜ Eczacılık Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Erzurumlu ödül almaya hak kazandı ve ödülünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. - ISPARTA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
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