Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanserle mücadeleye dikkat çekerek, bu konuda ilgili kurumların tüm imkanları ile vatandaşların yanında olacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanserle mücadeleye dikkat çekerek, bu konuda ilgili kurumların tüm imkanları ile vatandaşların yanında olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle, kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." - ANKARA
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