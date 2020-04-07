Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Sağlık Günü' tebriği - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Sağlık Günü' tebriği
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanları ve vatandaşların 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanları ve vatandaşların 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de koronavirüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:46 Kaynak: DHA
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