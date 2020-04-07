Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de korona virüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü'nü tebrik ediyorum."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:05 Kaynak: İHA
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