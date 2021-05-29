Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya şampiyonluğu başarısı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

'TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERMİŞ OLDUK'

Dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuyu kutladı. Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Onbaşı da "Türk kadınının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonu'na verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.