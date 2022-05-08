Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nde sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"HOŞÇA KAL ANNE" ŞİİRİNİN YER ALDIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI

Erdoğan, İbrahim Sadri'nin seslendirdiği, sözleri Sadri'ye ait "Hoşça Kal Anne" şiirinin yer aldığı videoyu da paylaştı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğraflar yer aldı.