Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!

08.05.2022 18:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile kutladı. "Hoşça Kal Anne" şiirinin yer aldığı paylaşımda "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nde sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"HOŞÇA KAL ANNE" ŞİİRİNİN YER ALDIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI

Erdoğan, İbrahim Sadri'nin seslendirdiği, sözleri Sadri'ye ait "Hoşça Kal Anne" şiirinin yer aldığı videoyu da paylaştı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğraflar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü paylaşımı
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'! - Son Dakika
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