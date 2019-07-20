Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekber Güloğlu'na taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:07 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Tunceli
'de terör örgütü PKK
'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Ayaz ve Nupelda'ya Allah'tan rahmet, aile üyelerine baş sağlığı dilediği öğrenildi. - ANKARA
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