Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Politika Kurulu Toplantıları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. - ANKARA