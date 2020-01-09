Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:57 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Politika Kurulu Toplantıları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. - ANKARA
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