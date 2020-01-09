Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Politika Kurulu Toplantıları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:57 Kaynak: İHA
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