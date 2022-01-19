Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Salvador Devlet Başkanı Bukele'ye "hayırlı yolculuklar" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Türkiye'ye yapacağı ziyareti önemsediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bukele'nin Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin sosyal medyadaki paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Perşembe günü Türkiye'ye gelecek Bukele'ye "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. El Salvador ile ilişkilerimizi güçlendireceğine inandığımız ziyaretinizi oldukça önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.